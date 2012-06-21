У місті Нова Одеса на Миколаївщині здійснили заходи щодо зариблення річки Південний Буг. В акваторію водойми випущено сорок тисяч голів молодняку коропа та білого амура. Зариблення проведено за кошти Миколаївського обласного товариства рибалок і мисливців, а також компенсаційні гроші за гідромеханізовані роботи в акваторії Бузького лиману.
Як повідомив начальник управління державного агентства рибного господарства в Миколаївській області Михайло Синиця, в цьому році заплановано значно масштабнішу, ніж торік, роботу. Усього водойми Миколаївщини поповнять 8—10 тонн риби.
Ідеальними умовами для зариблення вважається температурний режим води 14 градусів і нижче. Тоді риба не отримує температурного шоку під час переселення. Біоматеріал для зариблення надало рибне господарство «Три ставки», яке займається вирощуванням аквакультури.
Згідно з процедурою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства, за допомогою спеціального знаряддя рибалки виловлюють біоматеріал зі ставків рибних господарств. Після того як невід витягнуто, молодняк вантажать у кошики, зважують і переміщують у спеціалізований транспорт. Перевозять і вивантажують у відкриту водойму.
Місце для молодняку — річку Південний Буг біля Нової Одеси — обрано не випадково. По-перше, тут є зручний під’їзд для транспорту, неподалік ставок. По-друге, поряд є зимувальні ями, де після того, як риба адаптується після транспортування, скотиться у зимувальні ями і перезимує.
Як зазначає Олексій Торубара, заступник начальника відділу іхтіології та регулювання рибальства Миколаївського рибоохоронного патруля, перші дні риба зависає на місці вивантаження, звикає до нової місцевості. Після цього починає розходитися по водоймі. Період адаптації використовують нечисті на руку рибалки для власної вигоди, оскільки «шокованих переселенців можна чи не відром черпати». Щоб уникнути такого шкідництва, рибнагляд на дві доби виставляє чергових інспекторів.
Зариблення має сезонний характер, проводять його в кілька етапів, він пов’язаний з особливістю роботи рибних господарств.