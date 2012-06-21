На Миколаївщині внаслідок зіткнення пасажирського потяга та автомобіля загинули двоє людей. У Баштанському районі поблизу села Лоцкіне на регульованому залізничному переїзді сталося зіткнення пасажирського швидкісного потяга InterCity сполученням «Херсон-Київ» та автомобіля ЗАЗ. Авто опинилося на залізничній колії, проїжджаючи станцію під попереджувальні сигнали семафора. Поїзд, що рухався на швидкості близько 100 км/год, протаранив «Славуту» і відкинув її на відстань близько 200 метрів. Унаслідок аварії 46-річний водій авто та його 36-річний пасажир загинули. Після ДТП пасажирський потяг затримався приблизно на годину. На місце прибув додатковий тепловоз, відбуксирував потяг на найближчу станцію, звідки він вирушив далі до Києва. Наразі на місці працюють правоохоронці. Інформація про подію внесена до ЄРДР за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
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