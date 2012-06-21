В Науково-педагогічній бібліотеці Миколаєва відбулася творча зустріч освітян Миколаївщини з президентом Міжнародного союзу директорів шкіл, директором фінської школи Арі Покка. Освітянин розповів про особливості фінської системи освіти, власний досвід успішного керівництва й управління шкільною спільнотою. Учасникам презентовано книги Арі Покка «Вищий клас. Шкільне керівництво й управління по-фінськи» та Пасі Сальберга «Фінські уроки». У ході заходу підписано українсько-фінський меморандум між Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та Schildt Upper Seсondary School про співпрацю у сфері освіти дорослих, безперервного професійного розвитку і вдосконалення фахових компетентностей керівних і педагогічних кадрів Миколаївської області та викладання навчальних предметів за фінською системою освіти. «Такі заходи дозволяють освітянам усієї області долучитися до вивчення світового досвіду. Меморандум, який підписано між Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та фінською стороною – чудовий старт для впровадження іноземного досвіду», – прокоментував подію заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Євген Шевченко.
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