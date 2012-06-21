Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
За два місяці на Миколаївщині здійснено перевірку 235 АЗС. 41 автозаправну станцію закрито через невідповідність нормам чинного законодавства та можливу нелегальну роботу, 15 об’єктів демонтовано.
На засіданні робочої групи щодо заходів із протидії незаконному обігу і роздрібній торгівлі пальним керівники районів доповіли про проведену роботу впродовж останнього тижня та стан перевірки об’єктів. Відзначено, що в області тривають перевірки законності діяльності автозаправних станцій. Зокрема, в питанні, що стосується законного оформлення землі. Вирішено до спільної роботи залучити представників обласного Держгеокадастру.