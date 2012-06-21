Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Кінбурнській косі стартував третій щорічний табір для реабілітації військовослужбовців і добровольців, які боронять Україну від російського агресора. Реалізувати проект стало можливим завдяки підтримці Миколаївської облдержадміністрації при взаємодії з громадською організацією «Центр допомоги учасникам АТО».
Протягом п’яти днів учасники табору будуть насолоджуватись морем і природою Кінбурну. Для любителів активного відпочинку запропоновано велика кількість цікавих івентів, – до реабілітаційної програми включені кросфіт, альпіністська практика, спортивні змагання. Як зазначають організатори, перебування у таборі дає змогу військовослужбовцям пройти комплексну психологічну і фізичну реабілітацію, подолати пережитий стрес та адаптуватись до повсякденного життя.