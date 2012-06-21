Антирейдерський штаб при Миколаївській обласній державній адміністрації за три місяці діяльності надав правову допомогу майже двом сотням землевласників Миколаївщини, допомагав протистояти рейдерам. Було повернуто землі Покровській громаді Очаківського району та кільком фізособам. Правоохоронці розслідують кримінальні справи в межах оперативного реагування на ситуацію, що склалася навколо можливих порушень прав землевласників області. Скоординовані дії членів штабу не допустили силового протистояння між жителями області та рейдерами. Про це йшлося під час засідання оперативного антирейдерського штабу.
За час роботи штабу 196 жителів Миколаївщини звернулися по безоплатну правову допомогу в межах роботи мобільних точок доступу у віддалених районах області. Землевласники здебільшого ставлять запитання, пов’язані з підробленням документів, договорів оренди та додаткових угод до них, заміною сторінок договорів з боку орендарів, самовільним зайняттям земельних ділянок, зокрема після їх публічного повернення власникові. За заявленими жителями області фактами порушень їхніх земельних прав дано доручення керівникам райдержадміністрацій, територіальному управлінню юстиції та Держгеокадастру в Миколаївській області надати всі необхідні матеріали для детального вивчення болючих питань.