Щороку на кручах Бузького лиману в Очаківському районі у великій кількості розцвітають дикі іриси, півники. Зазвичай вони цвітуть в середині чи наприкінці квітня. Втім цього року квіткова веселка радує око вже з кінця березня-початку квітня.
Час їхнього цвітіння недовгий, – не більше десяти днів. Саме в цьому місці півники ростуть досить щільно, займаючи великі площі. Тут можна побачити квіти найрізноманітніших відтінків, навіть спеціалісти не підрахували, з якої кількості відтінків складається веселка диких ірисів. Вони забарвлені в кольори від білосніжного, жовтого до блакитного, є яскраво-сині, бузкові, фіалкові та навіть насичено-бордові. З року в рік кількість квітів збільшується, і нових кольорів додається.
Як зазначає відомий еколог Олег Деркач, квіти самі обрали цю землю, а масово цвісти почали декілька років тому. Територія під півниками не має природоохоронного значення, отже часто півники викопують і туристи, і місцеві жителі, чим порушують природний баланс. Карликові іриси, втім не так масово, ростуть і в інших місцях Миколаївщини, – на узбережжі Тилігульского лиману та в Національному природному парку «Бузький Гард».