Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Різдво до Миколаївщини повернулась сніжна погода. Великих незручностей на території області опади не завдали, але поодинокі випадки таки трапилися.
Так, підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області двічі залучалися для надання допомоги семи особам (з них дві дитини). Із снігових заметів вилучено два автомобілі. Так, в межах Первомайського району на трасі Р-75 рятувальники вивільнили із снігової пастки мікроавтобус, у Братському районі на автодорозі Т 12-22 – карету швидкої медичної допомоги.