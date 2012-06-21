Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У селі Луч Шевченківської об’єднаної територіальної громади, що на Миколаївщині, розпочала роботу місцева добровільна пожежна команда. У зв’язку з тим, що село невелике, ухвалено не будувати новий центр безпеки, а знайдено і реконструйовано вже існуючу будівлю. Це, в свою чергу, значно скоротить час реагування на пожежний виклик. Представники Миколаївської облдержадміністрації та головного управління ДСНС в Миколаївській області передали рятувальникам Шевченківської ОТГ сертифікат на форму та спеціальне обладнання.
Відтепер у громади буде своя пожежна охорона, в якій постійно перебуватимуть на чергуванні чотири члени особового складу з їхнім керівником, старшим диспетчером. У Миколаївській області це вже 35-й місцевий пожежно-рятувальний підрозділ, не враховуючи державні рятувальні підрозділи управління ДСНС. З початку 2018-го року такі добровільні підрозділи запрацювали в Арбузинському, Братському, Снігурівському, а тепер і у Вітовському районі. Нинішнього року Шевченківська громада має більше 4,7 мільйонів гривень на реалізацію семи проектів, що фінансуються за рахунок інфраструктурної субвенції та місцевого бюджету. Минулого ж року громада реалізувала 12 інфраструктурних проектів.