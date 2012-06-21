Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Жахлива подія, яка викликала обурення у спільноти археологів, сталася на Миколаївщині. У селі Скобелево Казанківського району невідомі розкопують царський скіфський курган, що датується V століттям до нашої ери. Він добре відомий українським та закордонним вченим. Грабіжництво відбувалося просто посеред поля. Чорні археологи використовували важку техніку, металошукачі та пристрої для сканування ґрунту.

Відео варварського руйнування кургану бульдозером першим виклав на своїй сторінці у фейсбуці громадський активіст, учасник АТО Ілля Зелинський. Він викликав і наряд поліції, аби зупинити та затримати зловмисників. Жахливі кадри обурили історичну та археологічну спільноту по всьому світові. Про це йдеться в сюжеті програми «Об’єктив» телеканалу НИС-ТВ.

Від побаченого в шоці відомий миколаївський археолог, науковий співробітник Інституту археології НАН України, старший викладач Миколаївського національного університету ім. Василя Сухомлинського Олександр Смирнов.

«Ми з колегами, колишніми бійцями АТО та активними громадянами відразу ж виїхали на місце та переконалися, що кар’єрний екскаватор та бульдозер протягом декількох днів знищують курган, — розповів вчений. — Ми зафіксували, що вирито величезний котлован дев’ять метрів углиб та діаметром понад 20 метрів. Склали акт про обстеження пам’ятки, в якому задокументували навмисний факт руйнування царського кургану та типові пошкодження археологічного ландшафту».

За словами Олександра Смирнова, не виникає сумнівів, що шукали поховання скіфського царя чи цариці. «Ймовірно, вони хотіли там знайти другу Пектораль, — ділиться археолог. — Відомо, що в аналогічному скіфському кургані «Товста могила» видатний вчений Борис Мозолевський у 1971-му році знайшов золоту пектораль, яка сьогодні є археологічною візитівкою України».

Відтепер цю справу мають розслідувати правоохоронні органи. Натомість подія викликала неабияку реакцію з боку українських вчених та міжнародної спільноти. Всеукраїнська громадська організація «Спілка археологів України» направила лист Президенту України, міністру внутрішніх справ, генеральному прокурору та міністру культури та інформаційної політики з проханням негайно втрутитися в ситуацію. Вчені вимагають термінового проведення на місці рятівних археологічних досліджень.