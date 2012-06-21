Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаївській облдержадміністрації відбулася нарада, на якій представники виконавчої влади обговорили з народними депутатами України від області пріоритети розвитку регіону. Так, депутати запропонували обласній владі всерйоз поставитися до створення курортів, оновити інформацію про наявні природні лікувальні ресурси, надати вже існуючим санаторно-курортним та оздоровчим закладам відповідного статусу. Такі дії слід зробити, аби отримати фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, міжнародних та внутрішніх інвестицій.
Під час наради ухвалено рішення про створення робочої групи щодо оголошення природних територій Миколаївської області курортами. В найближчих планах групи — скласти перелік санаторно-курортних та оздоровчих закладів всіх форм власності та розробити інфраструктурні проєкти у цій сфері.