Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До дитячого оздоровчого табору «Динамо», що в Очакові Миколаївської області днями відправлено на оздоровлення 91 дитину з числа дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Діти перебуватимуть там три тижні. А 11 маленьких гостей з Донецької області на безоплатній основі гостинно прийняв дитячий оздоровчий комплекс «Маяк», що розташованій в курортній Рибаківці.
Протягом відпочинку діти отримають повний комплекс послуг культурно-розважального характеру, вони забезпечені п’ятиразовим харчуванням. Окрім того, закладом внесено зміни до плану виховної роботи, з нагоди зустрічі дітей, мешканців Донецької області тут провели фестиваль талантів. За кошти обласного бюджету влітку 2018-го в таборі «Маяк» с. Рибаківка вже оздоровлено 341 дитина, в таборі «Динамо» м. Очакова – 251 дитина.
У цьому році на організацію оздоровлення та відпочинку дітей в області виділено понад 31 мільйон гривень, з яких 16 мільйонів складають кошти обласного бюджету, а 15,4 мільйони – кошти районних бюджетів та міст області.