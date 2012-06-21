Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У рамках реалізації державного проєкту «Велике будівництво» триває капітальний ремонт автошляху національного значення Н-14 «Миколаїв- Кропивницький».
Голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік відзначив, що цей напрямок вкрай важливий, адже після ремонту буде вирішено логістичну проблему руху транспорту півднем України. Автошлях будують з бетону, що не лише продовжить гарантійний термін експлуатації до 8-10 років, але і вирішить проблему плавлення дорожнього покриття через високу температуру в літній період.
Ремонтні роботи наразі відбуваються з випередженням графіку, вчасно надходять кошти підрядним організаціям. На ремонт траси вже виділено та надійшло близько 150 мільйонів гривень. Працівники підрядних підприємств здійснюють роботи з укладання вирівнюючого шару покриття, будують тротуар і посадковий майданчик. У планах дорожників – встановлення систем для зважування з камерами та фіксацією автомобіля на випадок перевищення ваги.