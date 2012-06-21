Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
До поліції Миколаївського району звернулася місцева мешканка із заявою про зґвалтування своєї доньки. Заявниця розповіла, що відправилась на пошуки своєї 15-річної доньки вранці, коли та вчасно не повернулася додому. Дорогою вона зустріла дівчину, а та пояснила свою появу лише під ранок тим, що її зґвалтував наглядно знайомий молодик.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що потерпіла у місцевому парку перебувала у компанії трьох хлопців. Проте, з її слів, через надмірну кількість випитого з подругою незадовго до події алкоголю інтимні стосунки вона пам’ятає лише з одним із них, який проводжав її додому.
Зараз троє 19-тирічних молодиків та потерпіла проходять судово-медичну експертизу. Поліція проводить першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин злочину та осіб, причетних до його вчинення. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 152 КК України «Зґвалтування», що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.