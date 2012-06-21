При спробі доставки на режимну територію наркотичної речовини затримано працівника однієї з установ виконання покарань Миколаївської області. З початку 2018 року це вже п’ятий випадок припинення каналу постачання до установ виконання покарань області наркотичних засобів, до діяльності яких були причетні працівники установ виконання покарань та попереднього ув’язнення області. Загалом, завдяки узгодженим діям правоохоронців регіону, при спробі доставки до охоронюваних зон установ виконання покарань та попереднього ув’язнення з початку року виявлено та вилучено майже дві тисячі гривень, 281,315 грамів наркотичних засобів, 265 мобільних телефонів та 27 літрів алкоголю. Правоохоронними органами області і надалі будуть вживатись заходи з метою запобігання потрапляння до установ виконання покарань заборонених речей, особливо наркотичних засобів та викриття недобросовісних працівників. Днями під головуванням прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса відбулась міжвідомча нарада, на якій обговорено стан протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, у тому числі в установах Державної кримінально-виконавчої служби в області. Після проведення наради начальник Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України Олександр Малахов звернув увагу керівництво установ виконання покарань області на необхідність вжиття додаткових заходів щодо перекриття каналів надходження до режимних зон виправних колоній наркотичних засобів.
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