Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На сайті Державного архіву Миколаївської області відрито базу даних репресованих, що містить інформацію про 9771 особу, які стали жертвами сталінських репресій та території області. Список складено на основі фонду Управління Служби безпеки в Миколаївській області. В його створенні взяли участь співробітники архіву, а кінцевий продукт оформлено в Одеській Національній академії зв’язку імені О. С. Попова.
Як повідомила директор архіву Лариса Левченко, відтепер користувачі зможуть зайти до рубрики «Доступ до архівної інформації репресивних органів» та самостійно здійснити пошук згідно розміщеної тут інструкції. До бази даних «Репресовані» вміщено інформацію на громадян, репресованих у часи сталінських репресій. Тут вказано такі відомості про них — прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, національність, місце народження, місце проживання на момент арешту, місце роботи та посада, склад сім’ї, майно, дата арешту, дата винесення вироку, вирок, дата виконання вироку, реабілітація, номер справи.
В архіві зазначають, що запити слід здійснювати російською мовою, адже всі документи в протоколах і справах УНКВС велися російською, тож і архівні дані з метою уникнення їх спотворень при перекладі укладено цією мовою. Ознайомитись із документами репресованих осіб-жертв сталінських репресій можна в читальному залі Державного архіву Миколаївської області, оформити доступ — за звичайною процедурою. Архів створює копії у форматах TIFF, JPG, PDF.