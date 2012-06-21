Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині поліцейські відкрили кримінальне провадження відносно «чорних археологів». Два молодих чоловіки з металошукачами проводили незаконні розкопки на території Національного історико-археологічного заповідника «Ольвія», що в селі Парутино Очаківського району.
Зловмисники проникли на територію заповідника зі сторони лиману, де не було огорожі, з метою знайти старовинні монети. Коли їх побачили охоронці, шукачам монет вдалось втекти. На місці події вони залишили металошукачі та лопати. Усе це поліцейські вилучили для проведення слідчих дій.
Згодом співробітники Очаківського відділу поліції встановили особи підозрюваних у скоєнні злочину та їхнє місцезнаходження. Ними виявилися місцеві жителі 17-ти та 22-х років. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 298 КК України «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини».
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Молодикам мають повідомити про підозру у скоєнні злочину та обрати запобіжний захід.