Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На фермі у місті Первомайську Миколаївської області вирощують незвичайну органічну продукцію. Поряд з традиційними томатами і патисонами тут збирають бамію та трюфельну картоплю «Віталот». Вирощуванню екзотичних культур у степовій зоні України сприяє зміна клімату та підвищення середньорічної температури повітря. Так, традиційно овочева культура бамія поширена в країнах Африки, Південної Європи, Америці, Азії. Стручки бамії містять багато корисних речовин, вітаміни та аскорбінову кислоту. У насінні міститься 20 % олії типу оливкової.
У господарстві також експериментують з мелотрією або мексиканським огірком. Як розповідає засновник ферми Ян Островський, овочівництвом він займається кілька років. Аби розпочати справу, знадобився невеликий капітал, фермер знайшов землю для вирощування овочів та орендував приміщення для переробки. Зараз ферма займає площу у два гектари. Щороку культивована земля розширюється, також згодом планують побудувати теплицю для вирощування розсади.
«У нас немає штатного агронома, але з професіоналами постійно консультуємось, – розповів фермер. — Через те, що вирощуємо незвичні овочі і в органічних умовах, доводиться шукати інформацію в іноземних джерелах, бо для вітчизняних спеціалістів це щось зовсім нове».
Всі рослини знаходяться на краплинному зрошенні, разом з водою вносяться також добрива та біопрепарати. У цьому році на фермі запускають новий консервний цех, який працюватиме за міжнародними стандартами.