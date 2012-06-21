У Доманівському районі Миколаївської області вшанували пам’ять 54 тисяч євреїв, знищених у концтаборі між селами Доманівка та Виноградні Сади. Під час румунської окупації з 1941-го по 1944-й рік ця територія входила до складу Трансністрії, адміністративно-політичної одиниці на південному заході сучасної України. Попри статус цивільної управи, румунські війська діяли як нацисти, знущаючись з мирного місцевого населення.

Село Богданівка називають другим Бабиним Яром за кількістю знищених мирних жителів, серед яких переважали євреї. Наприкінці 1941 року румунські окупаційні війська вбили понад 54 тисячі осіб, яких звезли до концтабору в Богданівці з Одеської, Миколаївської областей, Бессарабії, Буковини та Румунії. Спецоперацію нацисти назвали «Подарунок Сталіну». Усього в Доманівському районі Миколаївської області страчено 115 тисяч мирних жителів. У 1996 році на місці вбивства в Богданівці з ініціативи єврейської громади встановлено пам’ятний знак жертвам Голокосту.

Саме тут відбулися заходи з ушанування пам’яті загиблих. Участь у них взяли представники єврейської громади, влади, місцеві жителі та один з тих, хто вижив після перебування в Богданівському концтаборі, — Митя Биков. Він висловив обурення з приводу того, що два тижні тому пам’ятний знак жертвам Голокосту осквернили невідомі. Вандали намалювали на пам’ятнику свастику і розмістили записку з погрозами високопосадовцям.

«У мене серце обірвалося, коли побачив розмальований пам’ятник, — зазначив Митя Биков. — Ми робимо все, щоб зберегти пам’ять про знищених людей. Кладучи сюди камінчик чи квіти, згадуємо наших предків. Ми посадили тут 127 дерев, які нагадуватимуть про трагедію майбутнім поколінням».

Він звернувся до місцевої влади та правоохоронців із проханням відновити пам’ятний знак і покарати зловмисників.

Як повідомили в Головному управлінні поліції Миколаївської області, слідчі розпочали два кримінальних провадження за статтями «Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни» та «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками».

У межах заходів з ушанування пам’яті в Богданівці відбувся круглий стіл «Полегла Трансністрія», де йшлося про відновлення пошкоджених пам’ятників жертвам Голокосту в Богданівці та Врадіївці. Голова Миколаївської обласної єврейської громади Михайло Гольденберг зазначив: «Коли бачиш пам’ятний знак зі свастикою та огидними написами, відчуваєш біль та відчай. Здавалось би, давно закінчилася війна і забрала із собою жахіття нацизму. Але його зерна сходять у різних варіантах».

Директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко зауважила, що цей акт вандалізму, на жаль, не перший на Миколаївщині. «І раніше були прецеденти. Але чи можна вважати це нормальним? У нас багатоетнічний регіон, і ми завжди жили в мирі, — сказала вона. — І якщо ця акція спрямована на те, щоб підбурити різні національності до непорозуміння, маємо виступати проти».

Цього дня в сусідньому з Богданівкою селі Виноградні Сади відкрито пам’ятний знак на честь Петра та Христини Блануц, які під час Другої світової війни рятували від страти єврейських дітей і яким у 2003 році присвоєно звання «Праведники народів світу».