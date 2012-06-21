У селі Василівка Березанської ОТГ Миколаївської області завершено ремонт дитячого садочку «Дзвіночок». Відремонтовано ігровий і актовий зали, санвузли для дітей та персоналу, електрощитову кімнату. Проведено значні будівельні роботи: цементна стяжка підлоги, підшивка стелі гіпсокартоном, шпаклювання стін і стелі з наступним фарбуванням, укладка нового лінолеуму, облаштування санвузлів кахлем та новою сантехнікою, часткова заміна дверей і вікон. На проведення робіт витрачено майже 177 тисяч гривень з місцевого бюджету громади. «Впевнений, що сьогодні вже ніхто не поставить під сумнів успішність реформи децентралізації, – коментує подію голова Березанської об’єднаної громади Валерій Хоміцький. – Адже чи не щодня ми стаємо свідками беззаперечно позитивних змін, які відбуваються по всій країні завдяки наданим громадам додатковим повноваженням. І поступове відродження нашої громади – пряме тому підтвердження».
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ