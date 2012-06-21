Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Первомайська місцева прокуратура в суді довела провину раніше судимого 20-річного жителя міста Первомайська у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України — надання приміщень для вживання наркотичних засобів. Злочинна діяльність зловмисника була викрита правоохоронними органами Первомайського району у лютому 2018-го року.
У ході проведення санкціонованого судом обшуку за місцем проживання, правоохоронці викрили зловмисника та його друзів безпосередньо під час вживання ними наркотичних засобів. За результатами проведення чисельних хімічних експертиз організатору наркопритону оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. В подальшому за наслідками досудового розслідування обвинувальний акт скеровано до суду. Завдяки чіткій позиції державного обвинувача та достатній доказовій базі провину зловмисника доведено у повному обсязі та судом ухвалено обвинувальний вирок, — 20-річного хлопця визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, та призначено реальне покарання у вигляді позбавлення волі строком чотири роки один місяць.