У місті Баштанка Миколаївської області правоохоронці ліквідували канал постачання наркотичних речовин в місто Миколаїв для їх подальшого збуту безконтактним способом через так званні «закладки». У січні цього року спільними діями прокурорів Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1, слідчих Заводського відділу поліції та працівників управління протидії наркозлочиності Нацполіції в області проведено широкомасштабну спецоперацію з ліквідації організованої групи, яка займалася збутом особливо небезпечних наркотичних речовин безконтактним способом через так звані «закладки» в місті Миколаєві.
Під час розслідування кримінального провадження за результатами проведення слідчих дій викрито канал постачання наркотичних речовини оптовими партіями вищевказаній організованій групі для подальшої їх реалізації на території обласного центру. Під час проведення санкціонованих судом обшуків за місцем мешкання жителів міста Баштанка вилучено понад 25 кілограм особливо небезпечного наркотичного засобу «канабісу» та отримані від продажу наркотиків грошові кошти у сумі 27 тисячі гривень.
Також, виявлені місця зберігання значної кількості наркотичної речовини, підготовленої для подальшого збуту, холодну та вогнепальну зброю, боєприпаси. За результатами проведення обшуків правоохоронцями затримано двох чоловіків, віком 41 та 55 років, які займалися оптовими поставками наркотичних речовин. Досудове розслідування триває, вирішується питання про повідомлення про підозру затриманим особам та обрання їм запобіжного заходу.