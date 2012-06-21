Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині завершено обмолот ранніх зернових, зернобобових та ріпаку. Хлібороби області внесли до загальнодержавного короваю майже 2,2 мільйони тонн зерна нового врожаю, в тому числі пшениці – 1,4 мільйони тонн. У середньому з кожного гектара зібрано 29 центнерів зерна. Найвищу урожайність зернових культур отримано в Кривоозерському, Арбузинському, Врадіївському та Первомайському районах.
У чотирнадцяти районах області сільгосптоваровиробники перетнули стотисячний рубіж з намолоту зерна. Незважаючи на те, що жнива ранніх зернових завершено, але робота в господарствах триває. Наразі аграрії продовжують підготовку до збирання пізніх ярових культур та посівної кампанії озимих урожаю 2019-го року. У господарствах ведеться накопичення матеріально-технічних ресурсів, засипка насіння, а на звільнених площах проводиться дискування ґрунту.