Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївському суднобудівному заводі «Океан» відбулася закладка двох суден, які будуватимуться на замовлення голландської компанії «Євробалк» для французької «Туакс». Для заводчан це – особлива подія, адже останнє судно на підприємстві було спущено на воду у 2012-му році, а наступного року завод оголошено банкрутом.
Лише у грудні 2018-го року «Океан» за аукціоном придбала миколаївська компанія, з того ж часу завод поступово відновлюється. За графіком будівництва дві баржі мають бути готовими в березні 2020-го року. Майже все судове обладнання встановлять в Миколаєві, частину електрообладнання домонтують у Голландії. Генеральний директор ТОВ «Суднобудівний завод «Океан» Віктор Трубач розповів про технічні характеристики суден, – «кожна баржа завдовжки в 78 метрів, завширшки в 11,5 метрів та три з половиною метри складає висота надводного борту. Це несамохідна баржа, а така, що чіпляється до буксира. Замовника довелося шукати півроку.
Генеральний директор компанії «Туакс» Дідьє Бекон, який і є замовником, розповів, що працюватимуть ці судна на річках Франції та розповів, чому судна будуватимуть саме на миколаївському «Океані».
«Завод – цікавий для компанії. Тут висококваліфіковані працівники та сучасне обладнання. Важливим є графік та термін будівництва барж. Якщо судна будуть побудовані вчасно, це стане початком співпраці між компанією «Туакс», «Євробалк» та «Океаном», – зазначив він. Під час церемонії закладки суден представники замовника та виконавця прикріпили на них дощечки з інформацією про судно та початок будівництва.