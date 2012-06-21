Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Розмови про те, щоб забудувати територію колишніх артскладів у Полтаві, де під час Другої Світової війни були концтабори, захоронено багато замучених військовополонених, точаться не один рік, але покищо якихось видимих результатів вони не принесли. Велика ділянка землі у центральній частині міста не використовується, щороку заростає бур’янами, і вже нагадує пустир.
Полтавська міська влада давно звела б на ньому багатоквартирні будинки, але спершу треба знайти місце з останками жертв, а це не так легко зробити. Вже хто тільки не намагався це зробити, але в дослідників і пошуковців чи то досвіду не вистачило, чи належного обладнання й техніки. Зараз на цій ділянці знову працюють дослідники, цього разу геологи з Києва. За допомогою квадрокоптера та gps-навігатора хочуть зробити цифрову карту місцевості та виявити просідання грунту. У тих місцях шукатимуть уважніше.
Геологи розраховують уже до нового року зробити 3D-модель, а ще через місяць знайти і самі захоронення.