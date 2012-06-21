25 тисяч жителів Харківського району відтепер зможуть отримати медичну допомогу не в приміщенні центральної райлікарні, а в окремій будівлі амбулаторії. Її реконструювали в місті Мерефа.
«Ремонт у мереф’янському центрі розпочали торік. Колишнє приміщення було в жахливому стані. Тож замінили покрівлю та комунікації. Амбулаторія отримала нове обладнання: ваги, кардіографи, комп’ютерну апаратуру й офісні меблі», — розповідає начальник відділу охорони здоров’я Харківської райдержадміністрації Юрій Шматько і додає, що на це з районного бюджету передбачили майже мільйон гривень.
Заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк на відкритті закладу зазначив, що мереф’янська амбулаторія стала однією з кращих серед шести центрів первинної медико-санітарної допомоги району.
«Це подія знакова, адже в межах реформи особливу увагу приділяють первинній ланці медицини. Із держбюджету для будівництва нових амбулаторій надають близько 4 мільярдів гривень. Частину коштів буде спрямовано в наш регіон», — сказав Михайло Черняк.