Вчені з Інституту космічних досліджень в Боулдері (штат Колорадо, США) з'ясували, що вода є на всій поверхні Місяця, а не обмежується полярними регіонами. Про це повідомляє НАСА з посиланням на дослідження, опубліковане в Nature Geoscience.
Такі висновки вчені зробили, проаналізувавши дані двох орбітальних зондів. У НАСА вважають, що ці результати допоможуть зрозуміти, чи можна використовувати воду на Місяці як ресурс. Якщо вона легкодоступна, то в майбутньому її можна використовувати як питну, а також виділяти з неї кисень.
«Як з'ясувалося, неважливо, в який час доби і на яку ділянку Місяця ми дивимося, сигнатура води завжди присутня, вода є на всій поверхні земного супутника, і її наявність не залежить від складу місячної породи», - пояснив співавтор дослідження Джошуа Бандфілд.
Результати дослідження вчених з Боулдер суперечать раніше отриманими даними, що вода знаходиться в основному на полярних широтах Місяця, а її сигнатура слабшає протягом місячного дня (29,5 земних діб), уточнили в НАСА.