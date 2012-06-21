Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Блискучий фінальний поєдинок харків’янки Анастасії Шевченко з білорускою Яною Беганськоюна на міжнародному турнірі Кубка світу з самбо, який відбувся в Мінську, наша спортсменка завершила менш ніж за хвилину і здобула переконливу перемогу.
А на шляху до фіналу Анастасія, яка виступала у ваговій категорії до 64 кілограм, на останній хвилині здолала суперниць з Казахстану і Білорусі.
Ще одну перемогу у цій же ваговій категорії принесла українській команді спортсменка з Дніпра Катерина, яка виборола третє місце в турнірі.
Всього в цих перегонах збірна України завоювала 6 золотих, 10 срібних і 12 бронзових медалей, посівши 2-е командне місце. У жіночому командному заліку українські спортсменки стали першими.