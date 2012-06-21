Міжнародна космічна станція досягла важливого рубежу в історії космосу. Тут вперше спекли різдвяне печево.
Однак печиво від Hilton, випечене у спеціальній духовці, не було призначене для астронавтів, які так і не покуштували різдвяними смаколиками, а слугувало науковим цілям. Тепер печиво, випечене до Різдва, повернуть на Землю, щоб з’ясувати, чи можна його пекти в умовах гравітації, і чи всі інгредієнти випічки збереглися космосі, так як на Землі.
Випічка на Землі – це відносно просте завдання, але в космосі немає гарячого повітря. Цей експеримент вимагав виробництва спеціальної печі, яка розігрівала тісто з усіх боків. Тісто зберігалося спочатку в спеціальному блюді, яке не можна було використовувати під час випічки.
На космічній станції спекти шоколадне печиво доручили Люку Пармітано. Він повідомив NASA, що було непросто з'ясувати, як довго пекти шоколадне печиво, тому що його перші три спроби були досить сирими, але йому все ж таки вдалося приготувати печиво, яке підрум'янилося і врешті-решт спеклося. Випечені десерти заморозили, і тепер їх повернуть на Землю, де вчені вивчатимуть структуру і зміни в інгредієнтах.
Є й приємна новина. З тістом для випічки в космосі астронавтам передали кілька готових пирогів, щоб вони могли не тільки спостерігати, як випікаються космічні тістечка, а й спробувати випечені на Землі смаколики за рецептом від Hilton.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»