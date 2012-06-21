Другий 2021 року запуск ракети-носія середнього класу «Антарес» здійснено з Центру космічних польотів на острові Воллопс (штат Вірджинія, США). Це відбулося 11 серпня о 01 годині 01 хвилині за київським часом (10 серпня о 18:01 за північноамериканським східним часом). На орбіту виведено автоматичний вантажний транспортний корабель Cygnus, на борту якого 3724 кг корисного вантажу NASA для Міжнародної космічної станції.

Ракета-носій «Антарес» складається із двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня розробило ДП «КБ «Південне» та виготовило ДП «ВО ПМЗ» в кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС» (Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», «РАПІД» (Чернігів) на замовлення корпорації Northrop Grumman (США). Підготовку, випробування й пуск проведено за участю фахівців ДП «КБ «Південне», ДП «ВО ПМЗ» та НВО «Хартрон-АРКОС». Наші фахівці в повному обсязі забезпечили виконання всіх операцій у своєму секторі відповідальності.

Із 2013 року ракета-носій «Антарес» стартувала 15 разів, 14 з них успішно, повідомляє пресцентр КБ «Південне».