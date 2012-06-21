На початку 2019 року на моніторах у більшості вагонів київського метро з’являться надземні зображення вулиць, які пасажири проїжджають під землею. Таке нововведення з’явиться в 500 вагонах метро з 822 існуючих. На екранах моніторів будуть показувати не тільки вулиці, але і зупинки громадського транспорту, входи і виходи з метро, туристичні пам’ятки поблизу тощо. Пасажири будуть бачити не синхронну зйомку, а трансляцію завантажених зображень в систему. Для цього було знято за допомогою безпілотників 52 ролики.
Відзначається, що в деяких вагонах трансляція надземної частини вулиць працює в тестовому режимі з травня 2018 року.