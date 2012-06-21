Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопіль у своїй Книзі рекордів занотував 45-ту подію. Тема її суто зимова, хоча надворі радше панує весняна присутність. Та на це у міському гірськолижному комплексі «Савич-парк» не бідкалися, адже використали штучний сніг. І вирішили організувати з’їзд з гірки на надувних «санчатах» або, як кажуть на сучасний манер, на сноутюбах. І не просто покататися, а встановити рекорд обласного центру.
Щоправда, впродовж години учасники цього заходу реєструвалися, одягали майки з відповідною символікою та логотипом «Савич-парку», каталися, спершу навіть з два десятки людей, тримаючись один одного за надувні «санчата», вирішили випробовували гірську трасу. І ось настав час рекордного масового спуску. На старт вийшли 67 осіб, серед яких були й міський очільник разом зі своїм заступником. Усі разом помчались з гірки донизу. Було весело, радісно, захоплювало дух – такі здебільшого слова звучали вже після встановлення рекорду.
Міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив: йому приємно, що містяни не просто ініціюють цікаві та оригінальні рекорди, а й активно долучаються до їх організації та здійснення. Директорові «Савич-парку» Віталію Кирилову очільник файного міста вручив сертифікат про встановлення нового рекорду в номінації «Наймасовіший спуск штучним снігом на сноутюбах». Пан Віталій зауважив, що це рекорд Тернополя однозначно, але, можливо, й України.