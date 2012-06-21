Стало відомо, що на найбільшого американського виробника електронних сигарет Juul подали в суд.
Так, генеральний прокурор штату Каліфорнія Ксав'єр Бесерра надіслав позов на компанію, оскільки реклама продуктів для вейпінга впливає на молодих людей.
«Ми подаємо позов на компанію JUUL у зв'язку зі створенням умов для виникнення кризової ситуації в охороні здоров'я. JUUL заявляє, що допомагає дорослим відмовитися від сигарет, але її вірусний маркетинг та продаж спрямовані на каліфорнійських підлітків і втягують їх у залежність від нікотину», – написав прокурор у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі Twitter.
Крім того, Бесерра зазначає, що компанія не розповідає про негативний вплив хімікатів, які містяться в продуктах, а також не попереджає про хвороби, що провокуються електронними сигаретами. За його словами, ринок електронних сигарет «залучає дітей в мережі вейпінга», тому влада буде вести боротьбу з усіма компаніями, які своїми діями призводять до кризи в сфері охорони здоров'я.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»