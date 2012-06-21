У Харківському національному університеті міського господарства запрацювала дитяча кімната для дітвори студентів і викладачів. Центр розвитку для дітей створено у межах програми «Університет, який формує простір турботи» за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Співпраця з цією структурою, за словами голови Харківської облдержадміністрації Юлії Світличної, триватиме і наступного року.
«Це перша кімната у вищому навчальному закладі, де студенти і викладачі зможуть залишати дітей, щоб самим іти на роботу і заняття, — розповіла глава ХОДА. — Матусі зможуть безперешкодно займатися своєю справою. Дуже важливо, коли у всіх є рівні можливості. І відкриття цього центру — хороше продовження напрацювань міжнародного гендерного форуму в Харкові. Сподіваюся, що це не остання кімната, яка надаватиме освітні послуги дітям».
У центрі, що розмістився на 100 квадратних метрах університетського приміщення, зможуть з користю для себе проводити час діти від трьох до семи років, доки їхні батьки зайняті аудиторними лекціями чи семінарами. Дитячу кімнату обладнано всім необхідним для цікавого й змістовного дозвілля. Тут є й цікаві ігри, і місця для виконання домашніх завдань, передбачено перебування немовлят разом з батьками. А опікуватимуться малечею і дітворою шкільного віку досвідчені психологи, соціальні педагоги та волонтери-аніматори.