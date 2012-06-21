За 9 місяців 2017 року українці витратили 40,9 млрд грн на придбання нових автомобілів. Це на 34% більше, ніж за той же період минулого року.
Про це повідомляє інформаційно-аналітична група AUTO-Consulting.
За вказаний період в Україні було продано 56,7 тисячі нових легкових автомобілів. Середня вартість одного проданого нового автомобіля у цьому році зросла на 3,5% і склала 721,6 тисяч гривень.
Більша частина всіх грошей українців (54%) пішла на покупку автомобілів середнього сегмента Volume– 22,2 млрд. грн. При цьому, зростання склало майже в 1,5 рази. 35% грошей на нові автомобілі були витрачені в преміум-сегменті - 14,3 млрд. грн (+16%). 10% - на бюджетні автомобілі LowCost сегменту.
Найбільший ріст спостерігався у сегменті Luxury - майже в чотири рази.
Вересень став рекордним місяцем у 2017 році, як з продажу, так і за сумою витрачених грошей на покупку нових легкових автомобілів - 5,7 млрд грн.
2/3 всіх грошей витрачених на придбання нових легкових автомобілів пішли на покупку кросоверів і позашляховиків. А це майже 27 млрд. грн.
SUV сегмент стрімко набирає обертів. Ще рік тому його частка становила 61% і 18,6 млрд. грн. Найменше грошей було витрачено на автомобілі COUPE - всього близько 500 млн грн.
Третина всіх витрачених грошей було зосереджено в Києві. Потім йде Харківська (8,6%), Дніпропетровська (7,6%), Одеська (7,2%) і Львівська (4,6%) області.