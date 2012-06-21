«Укрзалізниця» (УЗ) призначила на новорічні та різдвяні святкові дні додаткові рейси швидкісних поїздів з Києва до Тернополя та Запоріжжя.
Про це повідомила прес-служба УЗ.
Так, додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті + № 747/748 Київ – Тернопіль – Київ курсуватиме 25 грудня та 1 січня з Києва. У зворотному напрямку – з Тернополя 26 грудня і 2 січня.
Поїзд відправлятиметься з Києва о 17:24, в Тернопіль прибуватиме о 23:25. Він буде зупинятися на станціях Козятин-1, Калинівка-1, Вінниця, Гнівань, Деражня, Хмельницький і Волочиськ. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме з Тернополя о 4:06 і прибуватиме до Києва о 09:58.
Швидкісний поїзд Інтерсіті + № 736/735 Київ – Запоріжжя – Київ здійснить додаткові рейси 30 грудня і 2 січня за діючим графіком руху.
Зі станції Київ-Пасажирський він відправиться о 14:49 та прибуде в Запоріжжя о 21:57 із зупинками на станціях ім. Т. Шевченка, Знам'янка-Пасажирська, Олександрія, П'ятихатки-Пасажирська, Кам'янське, Дніпро-Головна. Із Запоріжжя поїзд відправлятиметься о 22:58 і прибуватиме до Києва о 06:10 з аналогічними зупинками.
Станом на 25 грудня продаж квитків вже відкрито. На інші додаткові рейси продаж квитків розпочнеться найближчим часом.
Як раніше повідомлів "Урядовий кур'є" УЗ вже призначила сім додаткових потягів на 47 рейсів в популярних напрямках на новорічні свята і Різдво. Зокрема, це поїзда на південь і захід України. Квитки на ці додаткові поїзди вже знаходяться у продажу.