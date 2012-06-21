Майже на три тисячі голів побільшало молодняку великої рогатої худоби у домогосподарствах сільського населення Сумщини. Порівняно з початком минулого року прибавка становить 8 відсотків, а всього зараз нараховується 30 тисяч голів молодняку.
Як повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександр Маслак, такий кількісний приріст пов’язаний передовсім із запровадженням відповідної урядової програми, у межах якої впродовж останніх двох років близько 4 тисяч домогосподарств краю одержали додатково майже 12 мільйонів гривень за утримання 8,76 тисячі голів молодняку ВРХ.
Нещодавно Сумська ОДА звернулася до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з пропозицією збільшити у поточному році відповідні бюджетні дотації за вирощування теличок і бичків, скоригувавши терміни подання документів до органів місцевого самоврядування. Це неодмінно додасть позитивної динаміки розвитку тваринництва, зокрема, стосовно утримання молодняку великої рогатої худоби.