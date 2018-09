Український художник Олександр Корбан закінчив символічний малюнок під назвою «When the rich wage war, it’s the poor who die», що в перекладі означає «Коли багаті воюють, бідні вмирають».

Олександр Корбан є автором таких оболонських муралів:



Ідею автор виношував довгий час. А надихнули його на роздуми та переживання безкінечні трагедії, що відбуваються щоденно у різних куточках світу – зміст муралу залишається актуальним для всіх нас.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»