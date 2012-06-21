Наступного року в Одеській області може з’явитися новий туристичний маршрут «Подорожуй активно Південною Пальмірою», довжина якого становитиме 295,12 км.
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-службу Одеської ОДА, новинка стане частиною пілотного проекту розвитку активного туризму в Україні. Зокрема, передбачено створення окремого великого туристичного маршруту, який має зв’язати три південні області України: Одеську, Миколаївську та Херсонську.
Туристичний маршрут «Південна Пальміра» міститиме понад 16 туристичних об’єктів. Розпочинатиметься він з фортеці «Ізмаїл», на території якої розміщується значна кількість пам’яток національного значення, об’єкти релігійного туризму, великий дендрологічний парк. Серед туристичних об’єктів маршруту — Вилкове, протяжність каналів в якому становить 72 км. Також туристи зможуть відвідати Аккерманську фортецю, Національний природний парк «Тузлівські лимани», відомі одеські катакомби й інші визначні пам’ятки архітектури.
Крім цього, до переліку об’єктів включено розважальні й спортивні комплекси: аквапарк, дайвінг-центр, іподром та кінно-спортивний клуб, вейт-парк і клуб для альпіністів.
Передбачається, що проект «Подорожуй активно Південною Пальмірою» отримає повне маркуванння відповідно до українського законодавства. Зокрема, має бути встановлено 37 вказівних туристичних знаків, 21 інформаційний туристичний знак і по одному туристичному знакові на початку й наприкінці шляху (м. Ізмаїл, фортеця «Ізмаїл» та с. Калинівка).
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»