Упродовж перших двох тижнів 2018 року в Україні зареєстровано 1285 хворих на кір. Захворювання виявили у 856 дітей і 429 дорослих. В Одеській області від кору померла одна дитина.
Про це повідомляє прес-центр Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).
За даними центру громадського здоров'я МОЗ, головною причиною високого рівня захворюваності на кір є відсутність щеплень у населення. Менше половини українських дітей отримали відповідну вакцинацію впродовж 2017 року.
"Єдиний дієвий захист від кору — вакцинація. Сьогодні найголовніше — отримати щеплення для своїх дітей, які пропустили його за календарем. Вакцини не вбивають людей, кір вбиває", — зазначила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
За інформацією повідомлення, упродовж 2017 року в Україні на кір захворіли 4782 людей. З них померли шестеро: четверо дітей і двоє дорослих з Одеської області.
Минулого року кількість хворих на кір українців збільшилася у 70 разів порівняно з показниками 2016 року.