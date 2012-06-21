У Донецькій області, за свіжими статистичними підрахунками, зареєстровано понад 10 тисяч безробітних. Як уточнили в обласному центрі Державної служби зайнятості, для працевлаштування місцевим жителям запропоновано 765 вакансій. Найбільша кількість вільних робочих місць — у сфері торгівлі та послуг (267), переробній (134) і добувній (56) промисловості, закладах державного управління (49), освіти (39), охорони здоров’я (34).
Серед професій, за якими найбільший дефіцит кадрів, такі: продавці продовольчих товарів і продавці-консультанти, водії, вантажники, швачки, електромонтери, оператори верстатів та установок, медичні сестри. Середня заробітна плата за ними — 5013 гривень.
Найменша кількість вакансій доступна тим, хто шукає роботу в галузях професійної, наукової та технічної діяльності, операцій із майном, інформації та телекомунікації, фінансовій та страховій діяльності. А середній розмір соціальної допомоги безробітним нині — 3042 гривні.