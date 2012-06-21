Відремонтований спортивний комплекс «Розсошенці» почав працювати на території Щербанівської громади. Спорткомплекс збудували у 2007 році. Штучне покриття футбольного поля і тенісного корту там раніше було спільним. Тоді загальний бюджет обладнання комплексу становив близько 5 мільйонів гривень, із них 200 тисяч коштувало саме покриття. Проте гарантійний термін штучного газону — лише 10 років, тож торік виникла потреба в його оновленні.
— Спорт — пріоритет роботи Полтавської обласної влади. Із бюджету, який ми ухвалили на цей рік, левова частка коштів ітиме на цей напрям. Якщо люди займаються спортом і прагнуть здорового способу життя, ми повинні це підтримувати, — розповів голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко.
Оновлення покриття та його укладання відбувалося на умовах співфінансування. Загальна сума — 800 тисяч гривень.
«Щиро вдячний усім, хто допоміг відремонтувати наш спорткомплекс. Спільними силами досягаємо високих результатів. Спортивні здобутки одразу помітно: ми найкраще спортивне село Полтавщини», — каже голова Щербанівської ОТГ Ігор Процик.
На об’єкті також поліпшили освітлення, планують облаштувати бігову доріжку. За словами І. Процика, віднині всі жителі громади мають змогу безплатно займатися на комплексі улюбленими видами спорту. Насамперед це стосується молоді, учнів Розсошенської гімназії, ДЮСШ.
У Полтавському районі останнім часом розвитку спорту приділяють значну увагу. А події у Щербанях передували відкриттю відремонтованих спортивних залів у селах Чорноглазівка й Тахтаулове.