Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Окупаційна влада загарбаної проросійськими незаконними збройними формуваннями частини Донеччини тривалий час вперто повторювала рекомендації кремлівських кураторів: коронавірусної хвороби «у нас» немає і бути не може! Та потім у Москві і в підконтрольному їй Донецьку ситуація різко змінилася. Бо навіть попри свідоме приховування справжніх масштабів пандемії СOVID-19, мовчати про небезпеку вже стало просто неможливо. Адже, наприклад, тільки за минулу добу заражених небезпечною інфекцією побільшало на 37. А всього, за «офіційними» даними, кількість випадків захворювань коронавірусом у ОРДО вже перевищила 900 осіб. Також стало відомо, що 52 людини померли…
Звичайно, СОVID-19 присутній і на території Донецької області, яку контролює українська влада. Проте якщо порівнювати перебіг пандемії із ОРДО, різниця відчутна: за весь час по цей бік лінії розмежування зафіксували 349 випадків захворювання і всього 8 летальних випадків.