Павло КУЩ,
«Урядовий кур'єр»
В окупованому проросійськими незаконними збройними формуваннями Донецьку продовжують підготовку до святкування 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні. Зокрема, у другому півріччі у шкільну програму всіх загальноосвітніх закладів запланували ввести курс історико-патріотичних лекцій «Уроки Перемоги».
Подібна ініціатива відбуватиметься в рамках заходів проголошеного тут 2020-го Роком Великої Перемоги. У так званому «Міністерстві освіти і науки ДНР» повідомили, що програма лекцій для школярів і студентів передбачає вивчення 17 тем, які «дозволять поглибити знання учнів про історичні події, сформувати повагу до вітчизняної історії, виховати любов до Батьківщини і співучасть до історичного минулого і сучасного».
Шкода тільки, що юних донеччан вчитимуть за рекомендаціями і методичками з РФ, де давно «прихватизували» колись спільну для всіх народів СРСР Перемогу у тій страшній війні. Принаймні участь мільйонів українців у Перемозі брутально й цинічно поставив під сумнів лідер Росії, який свого часу публічно бовкнув, що, мовляв, у тій війні перемогли б навіть без України.