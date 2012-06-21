Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур'єр»
Газовики Полтавщини приступили до буріння нової свердловини, яка забезпечить додаткову кількість вуглеводнів для потреб українців із Опішненського родовища, яке вважали виснаженим. Для оцінювання геологічних ризиків та відбору точок для буріння на родовищі завчасно провели сейсмічні дослідження, а вже потім приступили до буріння. Роботи проводить Бурове управління «Укрбургаз», яке отримало 20 нових верстатів, п’ять з яких від відомої німецької компанії. Якісне сучасне імпортне обладнання допоможе швидше бурити і досягти нових рекордів.