Науковці помітили аномальний об’єкт завдяки додатку livemeteors.com. Принцип функціонування використаного ресурсу базується на радіохвилях. Наразі експерти не зуміли визначити справжнє походження загадкового тіла, що здійснює рух в унісон із Землею. Поки фахівці вирахували його розміри. За попередніми даними, його довжина досягає позначки в 1 кілометр. Вчені поки не визначили походження аномального об’єкта. Автори проекту не знають, що за тіло літає в навколоземному просторі. Деякі уфологи розповіли про версії з появою НЛО.
Науковці помітили аномальний об’єкт завдяки додатку livemeteors.com. Принцип функціонування використаного ресурсу базується на радіохвилях. На сьогоднішній день експерти не зуміли визначити справжнє походження загадкового тіла, що здійснює рух в унісон із Землею. Поки фахівці вирахували його розміри. За попередніми даними, його довжина досягає позначки в 1 кілометр. Вчені поки не визначили походження аномального об’єкта. Автори проекту не знають, що за тіло літає в навколоземному просторі. Деякі уфологи розповіли про версії з появою НЛО.