Дерева, використані при будівництві, загинули під час урагану «Сенді» в 2012 році.
Архітектори бюро Narofsky Architecture представили будинок, побудований за авторським проектом на острові Лонг-Айленд на півдні штату Нью-Йорк.
Власник будинку — кравець, який захоплюється садівництвом. З переробленого дуба і білої акації, вирваних з корінням ураганом, створили не лише каркас, а й частину меблів: наприклад книжкові шафи й полиці камінів. За спеціальним замовленням було виготовлено обідній стіл й інші предмети меблів.
Тропічний шторм «Сенді» пройшовся Ямайкою, Кубою, Багамськими островами, Гаїті, узбережжям Флориди, північним сходом США і східною Канадою. Тоді постраждали понад 20 штатів, найбільше руйнування зафіксували в Нью-Йорку: сильний вітер спровокував пожежу, яка знищила півтори сотні будинків.
У підсумку «Сенді» став другим ураганом після «Катріни» по руйнівності для економіки США. За оцінками експертів, збиток від нього становив 30—50 мільярдів доларів, а втрати страхових компаній — 10—20 мільярдів доларів.