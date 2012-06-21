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Згідно з новим дослідженням, одному з найстаріших мечів у світі, який був неправильно маркований і знаходився в музеї на острові Святого Лазаря у Венеції, майже 5000 років. Унікальний меч, як з’ясувалося, був виготовлений близько 3000 року до нашої ери на сході Туреччини.

Багато років цей меч, який особливо нічим не виділявся, знаходився в шафі як один із елементів звичайної середньовічної колекції. Його датували початком першого тисячоліття. Нещодавно його помітила місцевий аспірант і фахівець з древньої зброї, яка засумнівалася в первісному датуванні раритету. Після цього меч був відправлений на дослідження, щоб точно визначити його дату.

Фахівці відзначають, що меч міг бути як церемоніальним предметом, так і наступальною зброєю, яка безпосередньо використовувалося в бою. Інша гіпотеза полягає в тому, що він довгий час був частиною поховання і був випадково знайдений городянами, перш ніж опинитися в музеї.

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Вітторія Далл'Армелліна з Університету Ка 'Фоскарі у Венеції побачила меч в маленькій шафці, разом з іншими середньовічними предметами, в Мехітарістському монастирі на острові Святого Лазаря у Венеціанській лагуні. Мехітарістський монастир, який є штаб-квартирою Вірменської католицької конгрегації мехітаристів, має церкву, житлові квартали, бібліотеку, музеї, картинну галерею, друкарню і дослідні установи.

Зброя потрапила на очі Далл'Армелліна, магістра і доктора філософії, яка вивчає походження й еволюцію мечів на Стародавньому Близькому Сході. Вона подумала, що виявлена нею зброя виглядає зовсім не як середньовічний артефакт, а набагато більш схожий на старий меч, аналогічні тим, які вона бачила у своїх дослідженнях. Зокрема, він був дуже схожий на ті, що колись були знайдені в Королівському палаці Арслантепе в сучасній східній Туреччині, а це автоматично означає, що і цей меч старіший на тисячі років і тому повинен бути визнаний як один із найдавніших мечів у світі.

Меч острова Святого Лазаря виявився виготовленим з миш'якової бронзи – сплаву, який часто застосовувався в ті далекі часи, коли бронза ще не була широко розповсюджена. В бронзі миш'яку використовуються мідь і миш'як, на відміну від міді, олова або інших складових металів для виготовлення звичайної бронзи.

Цей тип бронзи знаходиться в порівняно невеликому регіоні в Східній Анатолії, між високим плином Євфрату і південним берегом Чорного моря. Подальший аналіз мікроелементів може додатково визначити точне джерело металу.

Раніше повідомлялося, що найдавнішою у світі зброєю визнали лук крижаної людини Етці. Йому більше 5300 років. Етці – умовне ім'я мумії мисливця, який загинув високо в горах більше п'яти тисяч років тому. Вона виявилася найважливішою знахідкою для науки. Завдяки низьким температурам збереглося не тільки тіло, але також одяг і речі. Це дозволило вченим наочно вивчити деталі побуту доісторичних племен.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр, в Омані археологи вперше знайшли символ влади фараонів – «Око Гора».

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»