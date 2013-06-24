Ухвалений Верховною Радою Державний бюджет на 2026 рік закладає істотне розширення інвестицій у людський капітал: на освіту і науку передбачено 298,8 млрд грн — на 85,4 млрд грн більше, ніж 2025 року.

Основні напрями фінансування

Освіта — 278,7 млрд грн (+79,8 млрд грн до 2025 року).

Підвищення зарплат педагогам. 2026 року уряд забезпечить значне збільшення оплати праці вчителів: з 1 січня 2026 року — підвищення на 30%, з 1 вересня — ще на 20%. Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки та посилить престиж професії в умовах воєнного часу. Підвищення зарплат педагогів стало підсумком системної роботи уряду, спрямованої на виконання доручення Президента України щодо забезпечення зростання оплати праці освітян.

Спершу пропозиції, які подав Кабінет Міністрів до першого читання проєкту бюджету, передбачали 53,8 млрд грн. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшено до 59,8 млрд грн, а за підсумками фінальних консультацій парламент додатково підтримав надання ще 4,8 млрд грн.

Додаткові 4,8 млрд грн держава зможе спрямувати на подальше зростання зарплат педагогів. Ідеться не про разові надбавки, а про формування системної моделі оплати праці. У найближчі місяці МОН розпочне комунікацію з учителями, профспілками, органами місцевого самоврядування, освітніми управлінцями та керівниками закладів освіти щодо впровадження нової моделі оплати праці. Отримані пропозиції та зауваження врахують під час підготовки відповідного урядового законопроєкту.

Найважливіше: робота над новою моделлю стане продовженням ухваленого рішення про підвищення зарплат. Усі педагогічні працівники гарантовано отримають визначене законом збільшення у 2026 році.

Освітня інфраструктура та інвестиційні проєкти — 17 млрд грн, серед них 6,2 млрд грн на укриття у школах та дитячих садочках.

Безоплатне шкільне харчування — 14,4 млрд грн для забезпечення харчуванням 3,5 млн учнів 1—11 класів.

Підручники — передбачено 2,1 млрд грн (+0,7 млрд грн) на закупівлю підручників для 4 і 9 класів.

Стипендії студентам — 6,6 млрд грн (+1,2 млрд грн). Академічні стипендії зростуть удвічі з вересня 2026 року.

Наука — 19,9 млрд грн. Фінансування там, де є результат.

Майже 3 млрд грн — на базове фінансування університетів і наукових установ за підсумками державної атестації.

Дослідницькі центри передового досвіду. Унікальні інфраструктури, що працюватимуть у визначених державою найбільш пріоритетних галузях — 998 млн грн.

Бізнес і наука — на новий конкурс прикладних розробок у партнерстві з бізнесом передбачено перші 100 млн грн.

Підтримка молодих учених і університетів прифронтових регіонів — 300 млн грн на конкурсні дослідження.

Нова модель проєктної аспірантури в STEM-напрямах. Індивідуальна підтримка дослідників і започаткування Національної системи дослідників України — 2625 учасників, щомісячні стипендії до 10 тис. грн.

Освіта і наука 2026 року залишаються серед основних пріоритетів держави. Збільшення фінансування демонструє, що Україна послідовно інвестує в людський потенціал, технологічну силу та майбутню стійкість — основу нашої перемоги та розвитку.

Джерело:

Міністерство освіти і науки