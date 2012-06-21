Землянам не потрібно летіти на Плутон, щоб побачити крижані вулкани. У США виявили земну версію морозного явища.
Взаємодія погоди і хвиль на озері Мічиган викликало незвичайне явище.
Національна метеорологічна служба (NWS) міста Гранд-Рапідс, що в Мічигані, поділилася знімками «крижаних вулканів», які викидалися з озера Мічиган через холодну погоду. Це сталося минулими вихідними (15 - 16 лютого).
«Крижані вулкани», помічені на озері Мічиган в США, є дуже рідкісним природним явищем, утвореним поєднанням погодних факторів.
Для того, щоб у водоймі утворився «крижаний вулкан», рівень замерзлої води повинен коливатися. Наприклад, в результаті хвилювання. Шар льоду в такому випадку наростає з неоднорідною товщиною, і в деяких місцях з'являються виступи конічної форми, частково порожнисті знизу. Тепер у такій конічній структурі досить того, щоб утворилася тріщини або отвір, і «крижаний вулкан» готовий – структура виглядає як справжній міні-вулкан, з якого раз у раз викидаються струмені води.
«Крижані вулкани» озера Мічиган, як відзначають американські вчені, не мають нічого спільного з кріовулканами, які були виявлені астрономами на деяких супутниках віддалених планет Сонячної системи. На Землі, до речі, теж буває кріовулканізм – таке явище було зафіксовано на російському півострові Ямал, де в 2014 році в результаті газогідратного викиду утворилася унікальна двадцятиметрова воронка, яка поставила вчених у глухий кут.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" у Фінляндії сфотографували рідкісне явище природи "крижані яйця". Тисячі крижаних куль у формі яєць вкрили пляж, що стало наслідком рідкісного явища погоди.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»